Westerwald Volleys nehmen richtig Fahrt auf: Oberligist fertigt auch Gensingen mit 3:0 ab – Meder feiert starkes Comeback

Die Siegesserie der Westerwald Volleys in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hält an. Gegen den starken TuS Gensingen haben die Kombinierten aus BC Dernbach/Montabaur und SC Ransbach-Baumbach am Samstagabend in der Sporthalle Ransbach-Baumbach mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:19) gewonnen und so den zweiten Tabellenplatz hinter dem TV Wiesbach gefestigt. Die Saarländer, die sich am ersten Spieltag überraschend deutlich mit 3:0 im Westerwald behauptet hatten, führen mit 22 Punkten das Klassement an, dahinter folgen die Westerwald Volleys mit 21 Punkten.