Wenn Azubi VC Neuwied auf Reisen geht

Die Deichstadtvolleys des VC Neuwied haben als Aufsteiger in der Volleyball-Bundesliga der Frauen die selbst gewählte und -formulierte Rolle des Auszubildenden eingenommen. Diese Positionierung für den souveränen Meister der 2. Bundesliga Süd 2020/2021 resultiert nicht zuletzt aus der Tatsache, dass der Neuwieder Verein als erster an einem dreijährigen Entwicklungsprogramm der Volleyball Bundesliga (VBL) und der elf seit einigen Jahren in ihrer Zusammensetzung spielenden Erstligisten teilnimmt. Damit soll ambitionierten Klubs der 2. Bundesliga der Einstieg ins Oberhaus erleichtert werden. Der Abstieg ist in den ersten beiden Jahren ausgesetzt. Das Ziel: Mittelfristig soll die deutsche Bundesliga auf 16 Teams anwachsen und sich sportlich wie wirtschaftlich unter den Top-Drei-Ligen in Europa etablieren.