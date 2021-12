Weihnachten haben die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied überwiegend in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums „gefeiert“. Nach der 1:3-Auswärtsniederlage beim VfB Suhl hatte Trainer Dirk Groß seinen Spielerinnen einige Tage zum Verschnaufen gegönnt. Am ersten Weihnachtstag versammelte der Coach des Aufsteigers seinen Kader dann wieder, zunächst mittags zum Krafttraining im Medicon, am Abend in der Trainings- und Spielhalle.