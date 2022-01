Wegen Rückzug der Landesauswahl: SSG Etzbach spielt im Januar nicht mehr

Ein Blick auf den Spielplan in Staffel A der Rheinland-Pfalz-Liga der Volleyballer weckte bis zum Donnerstagabend noch den Anschein, als würden zwei Teams allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz unbedingt spielen wollen. War das 3:0, mit dem die SSG Etzbach die Landesauswahl des Jahrgangs 2005/06 am vergangenen Samstag in eigener Halle bezwang, bereits das einzige Duell, das im Rahmen des Spieltags am zurückliegenden Wochenende zur Austragung gekommen war, so hätte das am kommenden Samstag erneut so ausgesehen, wenn die Landesauswahl bereits zum Rückspiel ebenfalls in Hamm vorbeigeschaut hätte. Dazu wird es aber nicht kommen – wobei der Grund für die Absage nicht Corona ist, wie SSG-Spielertrainer Julian Schröder verrät.