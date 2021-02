Was sich beim VC Neuwied in der Bundesliga ändert

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) freut sich auf die Deichstadtvolleys. Der Zweitliga-Spitzenreiter VC Neuwied hat als einziger von ursprünglich sieben Kandidaten die Vorlizenzierung zur ersten Liga beantragt und soll in der kommenden Saison in die Eliteklasse aufrücken (wir berichteten) – zwei Freifahrtscheine inklusive, denn im Entwicklungsprogramm des Ligaverbands VBL (Berlin) ist festgeschrieben, dass die „Aufsteiger auf Einladung“ frühestens 2024 wieder absteigen dürfen. Im Interview mit unserer Zeitung erläutert die Geschäftsleiterin Sport bei der VBL in Berlin, Julia Retzlaff, was auf den Neuwieder Verein zukommt und was von ihm erwartet wird.