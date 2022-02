Schwerin Ein Spiel und – nein, nicht zwei Sieger, aber zwei durchaus zufriedene Trainer erlebte das erste von zwei Duellen der Volleyball-Bundesliga der Frauen in Schwerin in der ersten Wochenhälfte, das der deutsche Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin in 74 Spielminuten mit 3:0 (17, 16, 19) gegen Bundesliga-Neuling VC Neuwied 77 gewann.