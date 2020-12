Guldental

Die Aussichten auf Spaziergänge sind in der Oberliga für die Volleyballerinnen des VSC Guldental gering. So hat es auch das erste Auswärtsspiel für den Aufsteiger von der Nahe in sich. Am Samstag um 19 Uhr sind die Guldentalerinnen beim TuS Heiligenstein in der Rheinpfalzhalle in Römerberg zu Gast.