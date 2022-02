Guldental

VSC: Nur ein Auftritt

Eigentlich waren für die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental an diesem Wochenende zwei Spiele in heimischer Halle angedacht. Doch aus dem Doppelspieltag ist ein einfacher Einsatz geworden: Die Partie gegen die TGM Mainz-Gonsenheim II fällt wegen Corona aus. Übrig bleibt die Begegnung gegen Tabellenführer TV Lebach, der am Sonntag um 15 Uhr in der Langenlonsheimer Schulturnhalle antritt.