VSC löst das Play-off-Ticket souverän

Hochzufrieden zeigte sich Gregor Zimmermann, der Vorsitzende des VSC Guldental, mit dem Auftreten der Volleyballer des VSC. In zwei Heimspielen sollte am letzten Staffel-A-Spieltag der Rheinland-Pfalz-Liga die Entscheidung über das Weiterkommen fallen. Der 3:0 (25:18, 25:21, 25:21)-Sieg in der ersten Partie gegen die TG Konz öffnete dem VSC bereits die Tür zu den Play-offs und bedeutete den Klassensieg. Im zweiten Spiel gegen den TV Feldkirchen/Neuwied II reichte es dann nur zu einem Satzgewinn. Doch trotz der 1:3 (19:25, 25:16, 21:25, 21:25)-Niederlage darf sich das Guldentaler Team weiter Hoffnungen auf die Meisterschaft machen.