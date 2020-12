Etzbach

Wenn die Volleyballer der SSG Etzbach in der kommenden Woche ihre über die Herbstferien eingelegte Pause beenden, werden sie ihr Trainingspensum von ursprünglich zwei auf nur noch eine Einheit in der Woche reduzieren. Ob sich damit nach der Rückkehr in die Rheinland-Pfalz-Liga bestehen lässt? „Wir wollen wenigstens dabeibleiben“, sagt Spielertrainer Julian Schröder. Gemeint ist damit das Hobby an sich. Denn Volleyball als Wettkampfsport wird es weder für die SSG-Männer in der Landesliga noch für das Verbandsliga-Team der Frauen in diesem Jahr geben. Diesen Beschluss verkündete vor wenigen Tagen der Volleyball-Verband Rheinland-Pfalz (VVRP).