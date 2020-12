Andernach/Wierschem

Während die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys in Frankfurt bereits ihr zweites Saisonspiel nach der anfänglichen Corona-Pause bestreiten und den zweiten Sieg im Visier haben, greifen die Frauen des FC Wierschem erst am Samstag in Auerbach ins Geschehen ein. Ihr Auftaktspiel in Stadecken-Elsheim musste ebenfalls wegen Corona verlegt werden, in Runde zwei waren die Maifeld Volleys spielfrei.