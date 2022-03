Plus Boppard

Volleyball-Oberliga: Zwei Heimspiele für Bad Salzig

Ein Doppel-Heimspieltag steht für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig (Iinks mit Julius Hammes) am Wochenende in der Bopparder Großsporthalle an, zumindest ist es so angedacht. Am Samstag um 19 Uhr ist die VSG Saarlouis zu Gast und am Sonntag soll ab 16 Uhr das Nachholspiel daheim gegen den TV Walpershofen über die Bühne gehen.