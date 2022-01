Die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig stehen vor ihrem ersten Spiel im neuen Jahr – und das wird am Samstagabend um 19 Uhr in der Großsporthalle Boppard stattfinden. Der Gegner ist kein leichter, denn der Tabellendritte VC Mainz, zuletzt viermal in Folge siegreich, ist zu Gast beim Achten Bad Salzig, der aktuell einen Platz über dem Strich steht in der Elferliga.