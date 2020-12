Boppard

Das erste Heimspiel in der Volleyball-Oberliga nach der Corona-Pause war für den TV sebamed Bad Salzig (in Blau, von links mit Jan Thielmann und Bartek Treyde) ein erfolgreiches, wenn auch rein sportlich noch eine Menge Luft nach oben ist: Mit 3:1 (24:26, 25:20, 25:23, 25:22) besiegten die Gastgeber den VC Lahnstein. 50 Zuschauer hatten den Weg in die Bopparder Großsporthalle gefunden, 100 wären möglich gewesen.