Neuwied

Dirk Groß, der Trainer des Volleyball-Zweitligisten der Frauen, VC Neuwied, hatte es am Samstagabend nach dem Spiel seiner Mannschaft bei den proWin Volleys TV Holz eilig. Nach Saarbrücken war der 55-Jährige ausnahmsweise nicht gemeinsam mit seinen Spielerinnen im Mannschaftsbus gefahren, sondern in seinem Privatwagen. Der Grund war in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Lehrwart des Volleyball-Verbands Rheinland-Pfalz (VVRP) zu finden.