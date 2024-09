Plus Landau/Saarlouis Viele Ausfälle: Teams des VSC Guldental holen keinen Satz Beide Volleyball-Oberliga-Teams des VSC Guldental beendeten ihre Auswärtsfahrten punktlos. Lesezeit: 1 Minute

Die VSC-Frauen hatten in Landau, wie zu erwarten war, das Nachsehen. Mit nur acht Spielerinnen hatte Co-Trainer Andreas Scherf die Fahrt in die Pfalz angetreten. Ein Libero fehlte zudem im Aufgebot. Trotzdem zeigte der dezimierte Kader eine starke Teamleistung. Von Beginn an hatten die Landauerinnen das Heft in der Hand. ...