Neuwied

Auf los geht’s los: Die Volleyballerinnen des VC Neuwied starten an diesem Sonntag um 16 Uhr in die Saison 2020/2021 der 2. Bundesliga Süd der Frauen. In der Sporthalle der Lahntalschule im hessischen Waldgirmes beginnt für die Deichstadtvolleys gegen den TV Waldgirmes die sechste Saison in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Dass das eine etwas andere Spielzeit wird, ist im Vorfeld jedem klar. Corona und die damit verbundenen Hygieneverordnungen verlangen von allen Vereinen ein höchstes Maß an Organisationsaufwand.