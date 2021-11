Die Volleyballerinnen des VC Neuwied sind im Pokalwettbewerb des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV-Pokal) ausgeschieden. Im Achtelfinale lieferte der Aufsteiger in die Bundesliga dem neuen Ligakonkurrenten in eigener Halle zwei Sätze lang einen packenden Kampf um den Sieg. Weil danach die Kräfte schwanden, setzte sich der Favorit vom VfB Suhl Lotto Thüringen am Ende doch noch sicher mit 3:1 (20:25, 25:19, 25:16. 25:17) durch.