VCN erwartet Spiel in Karnevalsstimmung: Deichstadtvolleys empfangen Aachen

Im Heimspiel der Volleyball-Bundesliga der Frauen erwartet der VC Neuwied an diesem Samstag (Spielbeginn: 19 Uhr) gegen die Ladies in Black (LIB) Aachen eine ganz besonders heiße Stimmung in der kleinen Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied. Zwei Tage nach dem offiziellen Auftakt der Karnevalssession am 11.11. erwarten die Deichstadtvolleys neben der Aachener Mannschaft auch mehr als 50 der als sehr reiselustig bekannten Fans der Mannschaft aus der nur rund 150 Kilometer entfernten Kaiserstadt.