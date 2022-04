Die sportliche Bilanz ist ernüchternd: Die Volleyballerinnen des VC Neuwied haben alle ihre 22 Spiele in der Bundesliga verloren. Am Ende brachte es der Aufsteiger auf 8:66-Sätze und einen Punkt. Große Trauer herrscht deshalb in Neuwied nicht, und absteigen müssen die Deichstadtvolleys nach ihrer ersten Saison im Oberhaus auch nicht.