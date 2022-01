Nach einer kurzen Silvesterpause sind die Deichstadtvolleys wieder ins Training eingestiegen. Ziel ist die Vorbereitung auf die Partie bei den Roten Raben Vilsbiburg an diesem Mittwoch, das um 19 Uhr in der Ballsporthalle der 12 000 Einwohner zählenden Kleinstadt in Niederbayern angepfiffen wird.