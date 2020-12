Berlin/Neuwied

Der Volleyballclub Neuwied (VCN) bewirbt sich bei der Volleyball Bundesliga GmbH (VBL) in Berlin um die Teilnahme an einem Entwicklungsprogramm, das ambitionierten Zweitligisten beim Aufstieg in die 1. Bundesliga unterstützen soll. Schon in der Saison 2021/2022 könnten die Deichstadtvolleys im Oberhaus aufschlagen.