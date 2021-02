Für die Noch-Zweitliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied beginnt an diesem Samstag um 19 Uhr eine Serie von fünf (!) Heimspielen in Folge. Das Team des Trainerduos Dirk Groß und Ralf Monschauer begrüßt den saarländischen Konkurrenten proWin Volleys TV Holz in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums.