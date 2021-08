Seit einigen Wochen befinden sich die Volleyballerinnen des VC Neuwied in der Vorbereitung ihrer ersten Saison in der 1. Bundesliga. Nach einer ersten sehr anspruchsvollen und Kräfte zehrenden Zeit mit zumeist täglich zwei Trainingseinheiten beginnt am heutigen Freitagabend für den Aufsteiger die Testspielphase.