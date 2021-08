Ehe es für die Volleyballerinnen des VC Neuwied am Samstagmittag zum ersten echten Testspiel in der Saisonvorbereitung auf die Bundesliga in Richtung Lüdinghausen in Westfalen ging, wo das Team von Trainer Dirk Groß auf den neuen Ligakonkurrenten USC Münster traf, tastete sich der Meister der 2. Bundesliga Süd und Aufsteiger ins Oberhaus erstmals an das Erstliganiveau heran.