Für die Volleyballerinnen des VC Neuwied endete zum Wochenbeginn die unfreiwillige Corona-Zwangspause nach 14 Tagen Quarantänezeit. Vier Spielerinnen des Bundesligaaufsteigers hatten sich mit dem Virus infiziert, das Auswärtsspiel beim SSC Palmberg Schwerin am 20. November und das Heimspiel gegen den SC Potsdam am 4. Dezember mussten in der Folge abgesagt werden.