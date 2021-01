Wiesbaden

Der VC Neuwied hat die Tabellenführung in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd der Frauen übernommen. Die Deichstadtvolleys gewannen überraschend deutlich mit 3:0 (29:27, 25:15, 25:20) beim bisherigen Tabellenführer VC Wiesbaden II, gegen den es in der Hinrunde in eigener Halle noch eine 1:3-Niederlage gegeben hatte.