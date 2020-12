Altdorf

Mit dem ebenso erhofften wie auch erwarteten Erfolg beim Aufsteiger TV Altdorf schlossen die Deichstadtvolleys des VC Neuwied in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd in der Tabelle zum Spitzenreiter SV Lohhof nach Punkten, Siegen und Sätzen auf. Nur der Ballquotient trennt den Ersten Lohhof (1,201) nun vom Zweiten Neuwied (1,123), der vor 70 Zuschauern in Altdorf nahe Nürnberg mit 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:19) gewann.