Dingolfing

Der VC Neuwied hat ein weiteres Schlüsselspiel in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd der Frauen für sich entschieden. Nach dem knappen 3:2-Heimerfolg gegen den Tabellendritten SV Lohhof, behielten die Deichstadtvolleys auch in ihrem zweiten Spitzenspiel in Folge beim Rangvierten TV Dingolfing die Oberhand.