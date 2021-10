Es ist nur ganz selten so, dass nach einem Spiel, gleich in welcher Sportart, die Siegermannschaft ähnlich zufrieden ist mit dem Ergebnis wie der Verlierer. Zumal dann nicht, wenn es sich um ein vermeintlich klares 0:3 im Volleyball handelt, wie es am Mittwochabend beim ersten Auftritt der Deichstadtvolleys des VC Neuwied in der Frauen-Bundesliga gegen die Roten Raben Vilsbiburg der Fall war (wir berichteten aktuell).