Stuttgart

Es gibt eine Menge Sprüche im Fundus des Sports, die immer wieder gerne zitiert werden. Und wenn auch nur in abgewandelter Form. Beispielsweise wenn im Fußball das Team von der britischen Insel auf die Mannschaft aus unseren Land trifft. Dann heißt es nach dem Abpfiff oft: Und am Ende gewinnt immer Deutschland. Die Volleyballerinnen des VC Neuwied scheinen den Wunsch jeder Mannschaft, immer gewinnen zu wollen, in dieser Saison in der 2. Bundesliga Süd der Frauen stets in die Tat umsetzen zu wollen. Bislang gab es in 13 Spielen nur eine einzige Niederlage.