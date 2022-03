Für die Volleyballerinnen des VC Neuwied endet an heutigen Dienstagabend ihre Premierensaison in der Bundesliga. nach der 1:3 (25:21, 24:26, 17:25, 19:25)-Niederlage bei den Roten Raben Vilsbiburg am vergangenen Samstag sind die Deichstadtvolleys am Sonntag nach Dresden weitergereist. Dort schlagen sie am Abend um 19 Uhr zum letzten Mal in der Spielzeit 2021/2022 auf – als krasser Außenseiter gegen den amtierenden Deutschen Meister Dresdner SC.