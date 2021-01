Neuwied

Häufig wenn für die Volleyballerinnen des VC Neuwied Spiele gegen das Nachwuchsteam des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart bevorstehen, spielt ein dickes Fragezeichen mit, zu welchem Zeitpunkt die Begegnung ausgetragen werden kann. In dieser Saison hat es in der 2. Bundesliga Süd der Frauen beispielsweise etwas länger gedauert, ehe der erste Spieltermin gefunden worden war. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde war zunächst im Oktober 2020 geplant gewesen und sollte ein Heimspiel für den VCN sein. Corona jedoch hatte etwas dagegen, die Partie musste abgesagt werden.