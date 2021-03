Die Volleyballerinnen des VC Neuwied haben ihre Doppelbelastung am Wochenende mit der vollen Punktausbeute und ohne Satzverlust gemeistert. Die Deichstadtvolleys gewannen ihre beiden Heimspiele in der 2. Bundesliga Süd am Samstagabend gegen die Bundesligareserve der Roten Raben Vilsbiburg mit 3:0 (25:9, 25:25, 25:8) und am Sonntagnachmittag gegen den Aufsteiger TV Altdorf mit 3:0 (25:22, 25:15, 25:17).