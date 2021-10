Die Volleyballerinnen des VC Neuwied haben auch ihr drittes Spiel in der Bundesliga verloren. Für die Deichstadtvolleys war die Erfahrung ihres Auswärtsspiels bei NawaRo Straubing allerdings erstmals in ihrer Premierensaison im Oberhaus eine sehr ernüchternde. Anders als zum Auftakt gegen die Roten Raben Vilsbiburg (0:3) und am Samstag zuvor beim USC Münster (1:3) war die Mannschaft von Trainer Dirk Groß erstmals völlig chancenlos.