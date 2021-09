Die Deichstadtvolleys des VC Neuwied haben bei einem Vorbereitungsturnier auf die Saison 2021/2022 in der Volleyball-Bundesliga der Frauen alle drei Turnierspiele gegen künftige Konkurrenten in der Meisterschaftsrunde verloren. Die Leistungen, die der Meister der 2. Bundesliga Süd und Aufsteiger in der „SCHARRena“ boten, waren zweigeteilt, wie der VCN-Trainer Dirk Groß zu berichten wusste.