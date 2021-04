Der VC Neuwied hat das unverhofft spielfreie Wochenende in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd der Frauen genutzt, um die ersten Personalentscheidungen für die neue Saison im Spielerinnenkader herbeizuführen. Wie der VCN in einer Pressemeldung mitteilte, gehen die drei US-amerikanischen Spielerinnen Anna Church, Isabelle Marciniak und Rachel Anderson den Weg des souveränen Meisters in die 1. Bundesliga mit. Alle drei haben neue Einjahresverträge unterzeichnet.