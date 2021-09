Lange Zeit sah der VC Neuwied, Aufsteiger in die Volleyball-Bundesliga der Frauen schon wie der sichere Sieger aus. In einem Testspiel vor 70 Zuschauern (mehr waren wegen der Corona-Verordnung nicht zugelassen) gegen den zukünftigen Ligakonkurrenten Schwarz-Weiß Erfurt lagen die Deichstadtvolleys mit 2:0 nach Sätzen vorne und lagen im dritten Durchgang schon mit 14:5 in Führung, und doch fingen die Gäste aus Thüringen Neuwieds neu zusammengestellte Mannschaft noch ab.