Als ob es nicht schon außergewöhnlich genug wäre, dass ein Bundesliganovize versucht, sich sportlich wie wirtschaftlich in einer olympischen Mannschaftssportart im Kreis der etablierten, teils prominenten, in Summe auf jeden Fall übermächtigen Konkurrenten irgendwie zu behaupten. Die Frauenmannschaft des Volleyballclubs (VC) Neuwied muss sich in ihrer Premierensaison im professionell aufgestellten Oberhaus aufgrund der Corona-Pandemie zudem noch ganz besonderen Herausforderungen stellen.