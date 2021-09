Gut die Hälfte ihrer neunwöchigen Vorbereitungszeit auf die Saison 2021/2022 in der Volleyball-Bundesliga haben die Frauen des VC Neuwied nun bereits absolviert, und wie erwartet in ihren ersten vier Testspielen gegen künftige Gegner in der Meisterschaft und im Pokalwettbewerb des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) jede Menge Lehrgeld zahlen müssen.