Hut ab vor dieser Leistung zum Saisonabschluss: Die Deichstadtvolleys des VC Neuwied haben dem amtierenden Deutschen Meister Dresdner SC bei dessen 3:1 (23:25, 25:23, 25:13, 25:22)-Erfolg vor 647 Zuschauern in eigener Halle einen harten Kampf geliefert, ehe sie sich nach 105 Spielminuten doch geschlagen geben mussten. Der Aufsteiger Neuwied hatte sein Heimrecht an den Gegner abgegeben, weil an diesem Nachholspieltag keine Halle in Neuwied zur Verfügung stand.