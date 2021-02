Die Anzeichen dafür, dass es an diesem Sonntag ab 16 Uhr in der Sporthalle der Otfried-Preußler-Schule im hessischen Bad Soden zu einem hochklassigen Volleyballspiel kommen wird, stehen sehr hoch. In der 2. Bundesliga Süd treten die Frauen des Tabellenführers VC Neuwied auf den gastgebenden Aufsteiger TG Bad Soden. Es ist eine Partie zweier bislang in diesem Jahr noch ungeschlagenen Mannschaften.