Die Volleyballerinnen des VC Neuwied haben in ihrem Auswärtsspiel der Bundesliga bei den Ladies in Black Aachen ihre bislang schlechteste Leistung der Saison 2021/2022 abgeliefert. Der Aufsteiger aus der Deichstadt unterlag in der Kaiserstadt nach nur 64 Minuten Spielzeit vor rund 300 Zuschauern deutlich mit 0:3 (11:25, 21:25, 12:25).