Nach dem letzten Heimspiel ist vor der allerletzten, äußerst anspruchsvollen Anstrengung der Saison: Die Volleyballerinnen des VC Neuwied steigen am morgigen Dienstag in den Mannschaftsbus, um zum Saisonabschluss zu ihrer zweiten ganz besonderen Punktspielreise in der Bundesliga aufzubrechen.