Lahnstein

Für die Oberliga-Volleyballer des VC Lahnstein ist die Saison bisher so gar nicht nach Plan gelaufen. Drei Spiele, drei Niederlagen – so lautet die ernüchternde Zwischenbilanz für das Team von der Flussmündung. Den nächsten Versuch, es besser zu machen, unternehmen die Lahnsteiner am Samstag ab 18 Uhr beim TV Limbach.