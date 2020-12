Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 21:10 Uhr

Guldental

VC 2000 ist Rheinland-Pfalz-Meister

Der VC 2000 Bad Kreuznach ist Rheinland-Pfalz-Beachvolleyball-Vereinsmeister in der Altersklasse U15 geworden. Bei den Titelkämpfen auf der Anlage in Guldental vertraten die Bad Kreuznacher den Landesverband Rheinhessen. Für die Region Pfalz trat der TV Rülzheim und für das Rheinland der BC Dernbach/Montabaur an.