VBC Ediger-Eller: Es geht wieder los, Niemann wieder Trainer

In Ediger-Eller werden sich nur noch die Altvorderen erinnern, wann der heimische Volleyballklub VBC zum letzten Mal. Da das Spiel am 29. Februar stattfand, ist zumindest klar, dass es ein Schaltjahr war. Am 29. Februar 2020 fand sie statt, die bislang letzte Partie für Ediger-Eller in der Verbandsliga Rheinland, es war das 0:3 beim VC Neuwied. Nach diesem Wochenende stoppte Corona die Saison. Für den VBC und die anderen sieben Teams in der Liga dauerte diese Pause bis jetzt an, am Wochenende legt die Verbandsliga wieder los, für den VBC geht es am Sonntag nach Ransbach-Baumbach zu den Westerwald Volleys II. Ediger-Eller hat das erste Spiel, um 10 Uhr geht es los.