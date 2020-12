Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 20:47 Uhr

Bad Kreuznach

U15 des VC 2000 ist nicht zu schlagen

Der VC 2000 Bad Kreuznach ist Rheinhessenmeister der U15-Volleyballer. In eigener Halle besiegte das Team von der Nahe die Konkurrenz aus Mommenheim und Gonsenheim jeweils mit 2:0 und sicherte sich so den Titel. Die Jungs sind damit auch für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft am 2.