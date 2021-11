Die Volleyballer des TV Feldkirchen hatten sich so viel vorgenommen und stehen am Ende der Hinrunde der Saison 2021/2022 in der 3. Liga Süd mit nur einem Punkt am Tabellenende in der Vorrundengruppe A. Sechs Spiele, sechs Niederlagen sprechen eine ernüchternde Sprache und lassen das Team von TVF-Trainer Andreas Kurz nun für die Abstiegsrunde planen.