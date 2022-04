Bad Salzig

TV sebamed Bad Salzig: Zwei Heimspiele zum Abschluss

Drei Spiele stehen in der Volleyball-Oberliga insgesamt noch aus, zwei davon absolviert der TV sebamed Bad Salzig am Wochenende: Am Samstag um 15 Uhr geht es in der Großsporthalle am Emmelshausener Schulzentrum gegen den TV Walpershofen, am Sonntag dann in gewohnter Umgebung in Boppard zur ungewohnten Zeit um 17 Uhr gegen den TV Limbach. Danach ist Schluss.